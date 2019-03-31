РИАМО - 31 мар. Как выяснили австралийские ученые, ожирение и злоупотребление алкоголем – основные причины развития рака груди, сообщает Газета.ru.

Ученые в своих выводах основывались на данных нескольких исследований, в которых приняли участие свыше 200 тысяч австралиек.

«Одной из основных причин развития рака молочной железы (австралийские ученые – ред.) назвали ожирение. Другой причиной болезни является злоупотребление алкоголем», – говорится в сообщении.

Кроме того, фактором, провоцирующим развитие заболевания, может стать употребление более пяти лет гормональных контрацептивов в период предменопаузы. Эти три фактора могут привести к 36 тысячам случаев заболевания раком груди у женщин в следующие 10 лет.