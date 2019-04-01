РИАМО - 1 апр. В связи с увеличением светового дня с понедельника изменится режим работы Московского зоопарка, вход будет открыт до 19:00, сообщатся на сайте зоосада.

В марте зоопарк работает с 09:00 до 18:00. Кассы открыты с 09:00 до 17:00.

«Теперь зоопарк будет открыт для посетителей ежедневно с 08:00 до 19:00. Кассы будут работать с 08:00 до 18:00. Также до 18:00 будет осуществляться проход посетителей на территорию зоопарка», - говорится в сообщении.

Весна – особое время для обитателей зоопарка: вместе с наступлением тепла многие животные начинают готовиться к периоду размножения, а те, кто в буквальном смысле проспал всю зиму, постепенно просыпаются и возвращаются к привычному ритму жизни.

В этом году первыми из спячки вышли сурки. Уже сейчас эти очаровательные грызуны снуют по своему вольеру и щиплют травку, их частенько можно застать в то время, как они греются на солнце или ремонтируют свои норы, успевшие слегка осыпаться за зиму.

«Следом за сурками проснулись тушканчики, и мы с нетерпением ждем, когда они появятся на экспозиции – это произойдет в конце апреля-начале мая, когда у зверьков завершится брачный период», - добавляется на сайте.

По прогнозам зоологов, совсем скоро из спячки выйдут бурая медведица и гималайские медведи. Эти животные проспали более четырех месяцев, и если потепление продолжится, то совсем скоро можно будет увидеть медведей, гуляющих в своих вольерах. Также в ближайшее время должны проснуться еноты, енотовидные собаки, ежи, сони и тенреки.