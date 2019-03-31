РИАМО - 31 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил советского и российского хоккеиста Павла Буре с 48-летием, глава региона пожелал спортсмену благополучия и всего самого доброго.

«Дорогой Павел, поздравляю тебя от всей души с Днем рождения! Желаю здоровья и новых ярких побед. Ты замечательный человек и профессиональный спортсмен, который прославил нашу страну. У тебя прекрасная семья. Благополучия и всего самого доброго!» – написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Павел Буре родился 31 марта 1971 года в Минске, хотя родители его постоянно проживали в Москве. Павел неоднократно говорил, что в свидетельстве местом рождения у него записан город Москва по месту прописки родителей.

Буре – чемпион СССР 1989 года в составе команды ЦСКА; лучший новичок чемпионата СССР 1989 года в составе ЦСКА; серебряный призер чемпионата СССР 1990 года в составе этой же команды. В 1989 и 1990 годах получил кубок Европы в составе ЦСКА. Также был назван самым ценным игроком матча всех звезд НХЛ в 2000 году.