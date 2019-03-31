РИАМО - 31 мар. Подмосковный клуб «Звезда» стал бронзовом призером женского Кубка России по гандболу, спортсменки обыграли «Астраханочку» co счетом 26:24 в матче за третье место, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Финал четырех» женского Кубка России по гандболу прошел в Ростове-на-Дону в воскресенье.

«Звезда» – клуб с историей. Он основан в 2004 году, и с тех пор приносит области много побед. Это первая команда – победитель Лиги чемпионов, четырехкратный обладатель Кубка России, а также Трофея чемпионов и победитель клубного чемпионата Европы. «Звезда» знаменита быстрой игрой: команда носит прозвище «молниеносные», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он дополнил, что хорошие результаты на всероссийских соревнованиях доказывают, что спортсменки способны подтвердить свой высокий статус на будущих мировых первенствах.

«В полуфинальной игре Кубка между «Звездой» и «Ростов-Доном» соперники отметили быструю реакцию и темп игры подмосковных гандболисток», – уточнил Терюшков.