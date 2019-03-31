РИАМО - 31 мар. Александра Митрошина, которая в социальных сетях прозвала себя «умный блогер», станцевала в купальнике на Красной площади, чтобы выиграть пари с блогерами из Беларуси, сообщается на сайте kp.ru.

«Александра Митрошина, которая сама себя в соцсетях позиционирует как «умный блогер» решила в эти выходные устроить инстаграм-баттл с блогерами из Беларуси. Принцип пари был прост: те придумывают задание – Митрошина выполняет, затем она придумывает задание – приходит очередь белорусских авторов популярных аккаунтов. Игру решили проводить до «первого слабо». Белоруска Аня Протасова сразу «зашла с козырей» и первым же заданием попросила Александру станцевать на Красной площади в купальнике», – говорится в сообщении.

Девушка исполнила энергичный танец в красном купальнике в субботу после полудня, он продлился всего несколько секунд. При этом на ролике, опубликованном в Сети, рядом с девушкой в купальнике приседает еще одна героиня пари, но уже в одежде.

Если бы сотрудники правоохранительных органов зафиксировали танец, нарушительниц общественного порядка могло бы ждать наказание в виде штрафа в размере 500 рублей или ареста на 15 суток. Девушкам удалось благополучно избежать наказания.