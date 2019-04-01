РИАМО - 1 апр. В Московской области в Губернском колледже в Серпухове с понедельника начинается конкурс «Педагог года – 2019», он включает школьный, муниципальный и региональный этапы, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С 1 по 6 апреля в стенах Губернского колледжа в Серпухове стартует конкурс «Педагог года Подмосковья – 2019». Для участия в конкурсе подана 61 заявка педагогических работников общеобразовательных учреждений региона», – заявила Забралова.

Она уточнила, что в этом году конкурс для учителей Московской области состоится в 30-й раз.

«Конкурс проводится в Московской области ежегодно. За период его существования в нем приняли участие уже более 1 тысячи педагогов Подмосковья. Конкурс включает в себя школьный, муниципальный и региональный этапы», – добавила Забралова.

Она уточнила, что региональный этап проводится в три тура: в апреле участники пройдут два тура, а уже третий состоится в сентябре.

«Во время конкурсных испытаний участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство и отличное владение современными образовательными технологиями, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность», – перечислила Забралова.

По итогам конкурса победитель получит 300 тысяч рублей, а лауреаты – по 150 тысяч рублей.