РИАМО – 1 апр. Москвичам с понедельника станут доступны новейшие и современные лекарственные препараты для лечения рака, которые позволят избирательно воздействовать на определенные виды опухолей и вызовут минимальное количество побочных эффектов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москва с 1 апреля начнет применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака. Современными препаратами в полном объеме обеспечат пациентов, страдающих раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки (колоректальным раком), бронхов (легкого) или меланомой. Именно эти шесть видов рака составляют 80% всех онкологических заболеваний», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что этот и другие вопросы были обсуждены на консенсус-конференции столичных онкологов в Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова.

Правительство Москвы уже выделило дополнительные 15,6 миллиарда рублей на закупку препаратов таргетной и иммунной терапии, которые избирательно воздействуют на определенные виды злокачественных опухолей. У таких лекарств минимальное количество побочных эффектов. Такой способ лечения позволяет добиться контроля над опухолью и дает шанс на спасение пациента даже при тех онкозаболеваниях, которые ранее считались смертельными.

«Важно, что стоимость проводимой терапии для оплаты ее из средств ОМС будет определяться не по усредненным тарифам, а персонифицировано по каждому конкретному случаю лечения пациента конкретными препаратами. Кроме того, часть потребности в таргетных препаратах будет удовлетворяться за счет средств бюджета города Москвы. Таким образом, все пациенты, в лечении которых будет показано применение препаратов таргетной и иммунной терапии, будут получать их в полном объеме», — добавил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам,в общей сложности число москвичей, которым станет доступна новая терапия, составит около 95 тысяч человек.

В свою очередь главный онколог Москвы Игорь Хатьков сказал, что благодаря дополнительному финансированию врачам доступно абсолютное большинство препаратов, которые используются в мире для лечения онкозаболеваний.

«В международной онкологической практике используется 36 препаратов таргетной направленности, из которых 32 наименования одобрены для применения в Российской Федерации и уже используются в Москве. Дополнительным преимуществом этих препаратов является то, что они могут применяться в условиях дневного стационара. Это делает процесс лечения более комфортным для пациента», — уточнил Хатьков.

Участники консенсус-конференции также отметили, что в течение нескольких лет Москве удалось добиться заметных успехов в развитии онкологической службы. Так, за восемь лет доля пациентов с заболеваниями, выявленными на ранних стадиях (первой и второй), выросла почти до 60% в 2018 году, а пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями возросла почти на 30%.

Москва начнет придерживаться новых федеральных клинических рекомендаций по профилю «онкология» первой в России. Это произойдет на три года раньше срока, предусмотренного недавно принятыми поправками в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Обеспечение жителей столицы необходимыми лекарствами будет происходить сверх федерального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.