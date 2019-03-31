РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В подмосковном Подольске на Пионерской улице в воскресенье днем столкнулись два автомобиля, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжала мимо сегодня (31 марта – ред.) в районе 13:00. На улице Пионерской под эстакадой увидела, что столкнулись два автомобиля, один из них марки Kia. Авария не сильная, однако у машин были повреждения», – сказала очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 17:33 на данном промежутке автодороги движение не затруднено.