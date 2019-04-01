РИАМО - 1 апр. С понедельника в столице по новому расписанию будут ходить автобусы, следующие до Домодедовского, Митинского, Щербинского, Перепечинского, Хованского кладбищ и 2-го Московского крематория, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 1 апреля изменится режим работы автобусов, следующих до городских мемориальных комплексов. Автобусы №510 «Метро «Домодедовская» - «Домодедовское кладбище» будут ходить с 07:30 до 19:00 по будням и с 07:00 до 19:00 по выходным», - говорится в сообщении.

По маршруту Д, который проходит по территории Домодедовского кладбища, автобусы будут курсировать с 08:03 по будням и с 07:33 до 19:00 по выходным.

От станции метро «Новокосино» до 2-го Московского крематория на автобусах №560 по выходным можно будет доехать с 08:19 до 19:00. От станции метро «Щелковская» до этого мемориального комплекса автобусы №760 будут отправляться с 08:16 до 19:00 ежедневно.

«Автобусы №706 «Метро «Выхино» - «2-й Московский крематорий» будет ходить по будням с 08:15 до 19:00 и по выходным с 08:29 до 19:00. Фиксированные вечерние рейсы автобусов этого маршрута отменяются», - добавляется в материале.

Кроме того, изменится время заезда автобусов №600 «Метро «Теплый Стан» - «Хованское кладбище» — «Метро «Саларьево» на центральную и западную территории Хованского кладбища. Теперь по будням автобусы будут подъезжать туда с 08:30 до 19:00, а по выходным - с 07:00 до 19:00.

Автобусы №741 будут ходить от станции метро «Тушинская» до Митинского кладбища с 08:26 до 19:00 по будням и с 07:00 до 19:00 по выходным. Вечерние фиксированные рейсы отменяются.

«По маршруту №819 «Улица Академика Янгеля» - «Щербинское кладбище» автобусы будут курсировать по будням с 08:30 до 19:00 и по выходным - с 07:00 до 19:00. Фиксированный утренний рейс в 07:21 от остановки «Улица Академика Янгеля» сохранится, а вечерний отменят», - уточняется на сайте.

От станции метро «Планерная» до Перепечинского кладбища можно будет добраться на автобусах №865 с 08:00 до 19:00 по будням и с 07:00 до 19:00 по выходным.