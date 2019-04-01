РИАМО - 1 апр. С понедельника увеличивается время работы открытых площадок музея Победы, посетители смогут ознакомиться с образцами военной техники с 10:00 до 20:00, кассы и вход будут открыты до 19:30, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

С 1 октября по 31 марта кассы работают до 18:00.

«С увеличением светового дня и установлением плюсовых температур растет число посетителей площадок. Также увеличивается и количество экскурсий. Наибольшей популярностью пользуется программа «Партизанскими тропами». Всего же открытые площадки музея в 2018 году посетили около 250 тысяч человек», - отмечается в материале.

Музей Победы имеет две экспозиции под открытым небом - «Площадка военной техники 30-40 годов ХХ века» и «Площадка военной техники 50-80 годов ХХ века».

На открытых площадках музея экспонируется около 400 образцов военной техники и вооружения периода Второй мировой войны и второй половины ХХ столетия.