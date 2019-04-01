РИАМО - 1 апр. С понедельника по 15 сентября частично ограничат движение транспорта в Промышленном и Багратионовском проездах столицы в связи с реконструкцией инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

С 1 апреля по 15 сентября круглосуточно будет перекрыта одна полоса с обустройством временных уширений на участках Багратионовского проезда в районе дома 6Б и дома 1, строение 1.

Также на участке Промышленного проезда от пересечения с Багратионовском проездом до дома 7, строения 4, будет перекрыта одна полоса с обустройством временных уширений и организацией приоритетного права проезда

С 1 апреля до 15 сентября с 01:30 до 05:30 частично будет перекрыта одна полоса на Промышленном проезде от дома 3 до дома 3, строения 2, Багратионовском проезде в районе дома 1, строения 1, и в районе дома 6Б.