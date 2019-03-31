РИАМО - 31 мар. В городском округе Химки произошел пожар в одной из квартир, спасатели ликвидировали возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Тридцать первого марта в 14:44 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Химки, улица Пролетарская, дом 6», – говорится в сообщении.

В 15:01 спасатели ликвидировали пожар. В ликвидации возгорания были задействованы три единицы техники, 11 человек.