РИАМО - 31 мар. После сообщения анонима об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна на северо-востоке Москвы из здания эвакуировали 30 человек, сообщает ТАСС.

«Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании», – говорится в сообщении.

Из здания выведены 30 человек, территорию вокруг мечети оцепили правоохранительные органы.

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. В феврале по столице прокатилась новая масштабная волна лжеминирований. Получено более 800 анонимных сообщений об угрозах взрыва. За сутки 5 февраля обследовали порядка 700 объектов, для чего была проведена эвакуация 165 тысяч человек. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.