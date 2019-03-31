РИАМО - 31 мар. Поезда на участке Дмитров – Вербилки Савеловского направления Московской железной дороги следуют по расписанию после сбоя из-за повреждения контактной сети, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы МЖД.

«Железнодорожники восстановили поврежденную контактную сеть по временной схеме, которая позволила оперативно возобновить движение поездов на участке Дмитров – Вербилки. Пригородные поезда снова выполняют прямые рейсы между Москвой и станциями «Дубна» (Московская область) и «Савелово» (Тверская область)», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что временно электрички проходят без остановки остановочный пункт «75-й километр», расположенный в Дмитровском городском округе. Электропоезда возобновят остановку на этом остановочном пункте после ремонтных работ, которые пройдут во время ночного технологического «окна», когда на этом участке нет движения поездов.

«Напомним, что ранее из-за повреждения контактной сети пригородные поезда не курсировали на участке Вербилки – Дмитров. На период восстановительных работ диспетчеры МЖД организовали движение пригородных поездов по временной схеме. Электрички со станций «Дубна» и «Савелово» курсировали до станции «Вербилки», а из Москвы – до станции «Дмитров». По измененному маршруту проследовали 10 электричек», – заключил собеседник.