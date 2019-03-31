РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Начальник управления МВД России по Подольску Артур Озеров проведет прием граждан 3 апреля, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, Озеров проведет прием граждан в среду, 3 апреля, с 17:00 до 20:00. Прием будет проходить по адресу: Революционный проспект, дом №84.

На личном приеме может присутствовать член общественного совета УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления. Записаться или узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8 (496) 763-02-59.