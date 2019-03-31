РИАМО - 31 мар. В Солнечногорске завершился XII районный фестиваль детского творчества «Ритм детства», победителям всех номинаций были вручены 109 грамот и памятных подарков, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского района.

Юные жители Солнечногорья соревновались в течение четырех дней в пяти номинациях: «Исполнительское искусство», авторское творчество «Создание сказки», изобразительное искусство «Рисунок к лучшей сказке», декоративно-прикладное творчество «Подарок маме» и «Эрудиты».

«Победителям всех номинаций были вручены 109 грамот и памятных подарков. Четыре дня дети со всего Солнечногорья танцевали, пели, рисовали, шили, лепили, решали задачки и ребусы», – говорится в сообщении.

Торжественное закрытие XII районного фестиваля детского творчества «Ритм детства» состоялось в ДК «Метролог».

Масштабный фестиваль завершился гала-концертом, участие в котором приняли лучшие творческие коллективы муниципалитета.