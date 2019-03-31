РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мар. Народный театр «Карамболь» в Королеве отметил свое 30-летие, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На сцене центра культуры и досуга «Болшево» артисты провели капустник.

«Театр «Карамболь» отмечает свое 30-летие, долгие годы руководит театром Сергей Коновалов. Театр получил звание народного, играть в нем могут все желающие. В основном коллектив состоит из актеров старше 18 лет, но есть и дети. Сегодня (31 марта – ред.) театр на капустнике поздравят наши творческие коллективы и гости из Мытищ», – сказала художественный руководитель центра культуры и досуга «Болшево» Татьяна Бабкина.

Театр «Карамболь» играет спектакли разных жанров, от классики до современных пьес. На капустнике выступили первые актеры театра и молодые артисты, танцевальные коллективы и музыканты.

Народный коллектив Театр «Карамболь» – один из самых старых театральных коллективов города Королев, был создан в 1988 году в клубе Болшевского машиностроительного завода (БМЗ) Игорем Ануфриенко. Ныне коллективом руководит бывший актер театра-студии «Карамболь», выпускник МГУКИ Сергей Коновалов. В коллективе проводят занятия по сценическому движению, актерскому мастерству и сценической речи.