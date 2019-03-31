РИАМО в Люберцах - 31 мар. Временно исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинского Людмила Иванова пригласила жителей на субботник 6 и 13 апреля, сообщается в Instagram-аккаунте ivanova_dzr.

«Стартовал областной месячник, посвященный субботникам. Сотрудники @dzrugresha вместе с жителями города одними из первых поддержали данную акцию», – говорится в сообщении.

По словам Ивановой, муниципальные субботники пройдут 6 и 13 апреля в 10:00. Общеобластной субботник состоится 20 апреля в 10:00.