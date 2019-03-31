РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В микрорайоне Климовск Подольска специалисты ГБУ «Мосавтодор» заделали яму на автодороге по Фабричному проезду после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму на автодороге по улице Фабричный проезд в микрорайоне Климовск. Он отметил, что автомобили попадают в данную яму на скорости или пытаются объехать, создавая аварийные ситуации.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автодороги в Климовске и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия на дороге выполнены», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.