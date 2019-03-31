РИАМО - 31 мар. Полицейские в новой Москве возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 45-летняя женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и оставляла ребенка на длительный период времени без продуктов питания, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

В ходе посещения одной из семей, стоящих на профилактическом учете, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Красносельское» Москвы обнаружили оставленного без присмотра 9-летнего ребенка. Как выяснилось, мальчик в течение нескольких дней находился в тяжелом физическом состоянии и ему требовалась срочная госпитализация. Прибывшим нарядом скорой медицинской помощи он был доставлен в одну из городских клинических больниц. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Установлено, что 45-летняя мать ребенка ранее уже неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних». Однако, несмотря на это и принимаемые правоохранителями профилактические меры, женщина продолжала вести асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и оставляла ребенка на длительный период времени без продуктов питания и средств к существованию, ненадлежащим образом исполняя свои обязанности по его воспитанию», – отмечается в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.