РИАМО - 31 мар. Жителей столицы призвали активно голосовать за новые сервисы столичной подземки, проголосовать можно на портале «Активный гражданин», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мосметро перевозит больше половины пассажиров в Москве и стабильно занимает первое место в мире по надежности. Но на этом не останавливается и предлагает москвичам все больше сервисов. Голосуйте на портале #АГ за те, что кажутся вам полезными», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Активный гражданин» – система электронных опросов, запущенная по инициативе правительства Москвы в мае 2014 года. Среди главных задач проекта – получение мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся развития столицы.