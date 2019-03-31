РИАМО - 31 мар. В Дмитровском городском округе произошел пожар в частном доме, спасатели борются с возгоранием, информация о пострадавших уточняется, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Тридцать первого марта в 13:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, поселок РТС, улица Внуковская», – говорится в сообщении.

При ликвидации последствий пожара задействовано три единицы техники, 11 человек. Информация о пострадавших уточняется.