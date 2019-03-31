РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В двух многоквартирных домах Подольска 3 и 5 апреля временно отключат электроэнергию из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители! Сообщаем, что 5 апреля с 9:00 до 15:00 не будет подаваться электроэнергия в дом №5 по улице Художественный проезд. Отключение произойдет в связи с ремонтными работами на подстанции», – говорится в сообщении.

Также электроэнергию отключат 3 апреля с 13:30 до 16:00 в доме №21 по улице Трубная.