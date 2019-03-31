РИАМО - 31 мар. В столице по итогам 2018 года, несмотря на повышение пенсионного возраста, были сохранены все социальные льготы для представителей старшего поколения, каждый третий житель города получает социальные выплаты, льготы и пособия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Социальные выплаты, льготы и пособия получают более 4 миллионов горожан – каждый третий житель Москвы», – говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на повышение пенсионного возраста, по итогам 2018 года в столице были сохранены все социальные льготы для представителей старшего поколения. Возраст получения льгот остался прежним: 55 лет для женщин и 60 – для мужчин.

«Мы позаботились о том, чтобы те граждане, которые будут выходить позднее на пенсию, все-таки обладали теми же льготами, как и предыдущие пенсионеры, но без выхода на пенсию уже по возрасту с 55 и 60 лет. Это касается в том числе проезда на общественном транспорте», – отметил мэр Москвы.

Помимо бесплатного проезда в общественном городском транспорте, женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет также имеют право на получение путевки на санаторно-курортное лечение за счет бюджета. Им не нужно платить за изготовление и ремонт зубных протезов.

Также для москвичей старшего возраста реализуется масштабный проект «Московское долголетие».

«Его участники посещают спортивные секции, творческие лаборатории, языковые классы и компьютерные курсы, заводят новых друзей. За год к проекту присоединились более 200 тысяч человек. При этом около 14 тысяч участников прошли обучение одновременно по трем или более направлениям», – уточняется в материале.