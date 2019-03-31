РИАМО - 31 мар. В воскресенье днем температура в столице достигла почти 15 градусов тепла, что практически на 10 градусов выше нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня в Москве на базовой метеостанции ВДНХ к 15:00 воздух прогрелся до плюс 14,7 градуса, что почти на 10 градусов теплее положенного по многолетней норме и опережает календарь на три недели. И это еще не окончательный результат максимальной температуры», – говорится в сообщении.

Воскресенье стало самым теплым днем с начала года. При этом в понедельник резко похолодает – температура понизится на 10 градусов.