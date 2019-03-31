РИАМО - 31 мар. Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу одного из пострадавших в результате ДТП на Киевском шоссе в новой Москве, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

Около 12:00 на 26-м километре Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля (автовоза) и автобуса №911. По предварительным данным, водитель автовоза не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом. Пострадали пять человек.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на 26-й километр Киевского шоссе, где произошло ДТП с участием фуры, автобуса и двух легковых автомобилей. По словам очевидцев, в результате столкновения пострадало несколько человек. С места происшествия одного пострадавшего доставили в специализированное лечебное учреждение Москвы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту его сопровождала авиамедицинская бригада.