РИАМО - 31 мар. Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», пропавшая из филиала французского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, может находиться у ее владельца, сообщает Газета.ru.

«Исчезнувшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi) может находиться у ее владельца», – говорится в сообщении.

Ранее в филиале французского Лувра в Абу-Даби сообщили, что не знают, где находится картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Работники основного музея Лувра, также не в курсе, где работа. О переносе презентации картины «Спаситель мира» сотрудники филиала музея в Абу-Даби сообщили в сентябре 2018 года, при этом причины переноса не назвали, как и дату презентации.

Предположительно, картину купил саудовский принц Бадер ибн-Абдулла ибн Мохаммед ибн Фархан Аль-Сауд за рекордные 450 миллионов долларов. Принц входит в окружение наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль-Сауда, который может быть настоящим покупателем полотна. Саудовский принц при этом не отрицает и подтверждает эту информацию. Картину могли не показать в филиале Лувра в ОАЭ, так как наследный принц решил держать ее у себя.