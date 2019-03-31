РИАМО - 31 мар. Из филиала французского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби исчезла картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi) стоимостью более 400 миллионов долларов, сообщает Газета.ru.

«Сотрудники филиала не знают, где находится картина. Работники основного музея Лувра также не в курсе, где работа да Винчи», – говорится в сообщении.

О переносе презентации картины «Спаситель мира» сотрудники филиала музея в Абу-Даби сообщили в сентябре 2018 года, при этом причины переноса не назвали, как и дату презентации.

Ранее картина «Спаситель мира» считалась утраченной, пока в 2017 году ее не приобрел частный коллекционер более чем за 400 миллионов долларов.