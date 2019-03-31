РИАМО - 31 мар. Идея Минздрава России приравнять электронные сигареты к обычным нашла одобрение в правительстве страны, так, предложение поддержала правительственная комиссия по профилактике правонарушений, сообщает РИА Новости.

«Поддержать позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о необходимости единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами, посредством применения всего перечня мер, осуществляемых в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потребления табака, сокращения потребления табака», – говорится в тексте протокола заседания правкомиссии.

Правительственная комиссия также рекомендовала министерству здравоохранения, Минсельхозу, ФАС и Роспотребнадзору внести соответствующие изменения в ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

До 1 июля 2019 года ведомства должны будут проинформировать о проведенной работе.