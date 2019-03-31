РИАМО - 31 мар. На участке Дмитров – Вербилки приостановлено движение поездов из-за повреждения контактной сети, железнодорожники принимают меры для восстановления движения, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы МЖД.

«В настоящее время из-за повреждения контактной сети на однопутном перегоне Вербилки – Каналстрой Савеловского направления МЖД приостановлено движение пригородных поездов на участке Дмитров – Вербилки», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на место незамедлительно отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

«На период работ пригородные поезда со станций «Савелово» и «Дубна» будут выполнять рейсы до станции «Вербилки» и отправляться обратно», – уточнил собеседник.

Он уточнил, что из Москвы пригородные поезда сообщением до станций «Савелово» и «Дубна» будут выполнять рейсы до станции «Дмитров».

Железнодорожники прилагают максимальные усилия для возобновления штатного движения поездов на участке.