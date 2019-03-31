РИАМО - 31 мар. В Москве ожидается сильный ветер, в связи с чем водителей попросили не парковаться рядом с рекламными щитами, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства столицы.

По информации синоптиков Росгидромета, в период с 14:00 с сохранением до конца суток воскресенья в Москве ожидается ветер с порывами 12–17 метров в секунду.

«До полуночи в Москве снова будет ветрено – до 12–17 метров в секунду, предупреждает МЧС. Вы все знаете – паркуйтесь сегодня подальше от рекламных щитов, заборов, остерегайтесь всего, что может взлететь на ветру», – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье на воскресенье и понедельник объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра.