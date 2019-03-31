© РИАМО
, Александр Манзюк
Главное экстремальное шоу России впервые с 2010 года прошло на историческом месте проведения – малой арене спортивного комплекса «Лужники».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Специально для мероприятия внутри спорткомплекса изготовили 17-метровые конструкции, а специальная трасса заняла всю арену целиком. Спортсмены разгонялись прямо из-под потолка на высоте 14 метров, что по европейским меркам составляет одну из самых больших допустимых величин для экстремальных видов спорта.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
«Фестиваль “Прорыв” стал одним из самых ярких международных событий в области экстремальных видов спорта. Каждый год в нём принимают участие отечественные и зарубежные звёзды мирового экстрима.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
В этом году зрителей порадовала интересная программа, включающая традиционные экстрим-активности, полюбившиеся москвичам и гостям столицы, а также новые дисциплины и трюки», – рассказал руководитель Департамента спорта города Москвы Николай Гуляев.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
Музыкальное сопровождение обеспечили группа «Хлеб», Тима Белорусских и Cygo.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
Зрители увидели биг-футы, прыжки на горящем трамплине и мотофристайл с применением пиротехники.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
В этом году в категории стронгмен, самом зрелищном из силовых видов спорта, отечественные атлеты выступили с усиленной программой – переносом коромысла с мотоциклами и растаскиванием автомобилей.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: «Шар смелости», внутри которого одновременно находтся зрители и мотокаскадёры, выполняющие «мёртвую петлю» и другие трюки
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
В рамках шоу были использованы 120 точек подвеса лебёдок, экраны общей площадью в 260 м2 и световое оборудование суммарной мощностью 700 кВт, включая самое современное лазерное и проекционное оборудование. Эффект от выступлений был многократно усилен малым расстояния между трибунами и ареной.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2019»
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