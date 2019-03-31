РИАМО - 31 мар. Москвичам напомнили о сезонных правилах ухода за домашними животными, отметив, что в городе начинают появляться клещи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С приходом весны самое опасное — это клещи. От их укусов домашнее животное может погибнуть, так что собакам и кошкам требуется обработка от эктопаразитов — блох и клещей. Сделать это нужно, как только сойдет снег и появятся проталины на теплотрассах», - отметила практикующий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных в ВАО Екатерина Егорова.

По ее словам, клещи начинают появляться при плюсовой температуре. Когда температура поднимается до 10 градусов, клещи проявляют активность и на растениях ждут мимо проходящее животное.

Егорова рассказала, о том, как правильно выбрать подходящее средство.

«Никакие официальные отметки в ветеринарном паспорте не нужны, обрабатывать питомца или нет — решение хозяина. Но в любом случае легче обработать животное каплями, чем рисковать, а затем долго лечить его. Существует большой спектр препаратов — в принципе, все они очень эффективные. Единственный нюанс — индивидуальная непереносимость компонентов. Например, некоторые кошки не переносят препарат «Барс». У собак тоже может быть аллергия, но все это сугубо индивидуально», - добавила специалист.

Также она отметила, что у собак может быть сезонная аллергия.

«Да, у них бывает реакция на цветение, на пыльцу — атопические дерматиты, как у людей весной. Назначать лечение в таких случаях должен ветеринарный врач», - заключила Егорова.