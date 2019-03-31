РИАМО - 31 мар. По предварительным данным, ДТП на Киевском шоссе в новой Москве, в котором пострадали пять человек, произошло по вине водителя грузового автомобиля, он не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Около 12:00 на 26-м километре Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля (автовоза) и автобуса №911. По предварительным данным, водитель автовоза не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом», – сказал собеседник агентства.

В результате случившегося четверо пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью, также пострадал водитель фуры. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. ДТП произошло на пересечении Киевского шоссе с улицей Атласова.