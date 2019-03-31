РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной около трех километров в воскресенье днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 14:00 в центре подмосковного Подольска образовалась почти трехкилометровая пробка. Движение затруднено от поворота с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской улицы. Средняя скорость движения на данном участке дороги – 20 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Стекольникова, Матросская, Володарского, Рабочая, Советская и других.