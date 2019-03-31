РИАМО - 31 мар. В течение лета в Москве обустроят несколько сотен спортивных площадок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всегда можно найти площадку для занятия уличным спортом. В течение лета мы построим еще несколько сотен спортивных объектов под открыты воздухом, это будет дополнительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что это необходимо, чтобы жители Москвы могли заниматься спортом в шаговой доступности от дома.

Помимо этого, в текущем году в столице планируют завершить строительство и сдать в эксплуатацию десять спортивных объектов, среди них два велодрома и каток в Олимпийской деревне.