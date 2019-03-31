РИАМО - 31 мар. Открытие ледяной пещеры в столичном парке «Зарядье» для посетителей перенесли на 30 апреля, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы парка.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что ледяную пещеру в столичном парке «Зарядье» закрыли для посетителей до 31 марта.

«Пещера закрыта до 30 апреля», - сказал собеседник агентства.

Ледяная пещера — это пространственная арт-инсталляция художника Александра Пономарева и архитектора Алексея Козыря. Посетители в любое время года могут совершить путешествие в настоящее царство холода. Кристаллы льда образуются в пещере естественным путем. Чтобы создать красивый ледяной рельеф площадью 750 квадратных метров, на 14 километрах изогнутых металлических труб было заморожено около 70 тонн воды.

Решение о создании парка «Зарядье» было принято в 2012 году. Его открыли для посетителей в день 870-летия Москвы. Территория «Зарядья» разделена на четыре природные зоны. Здесь есть парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.