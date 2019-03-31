РИАМО - 31 мар. Спасатели вытащили ребенка, попавшего на льдину в акватории реки Пахры в новой Москве , его передали медикам, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В воскресенье в 12:55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение, что в ТИНАО, на акватории реки Пахры в районе поселка Михайлово-Ярцевское, дом 7, на льдине находится ребенок», – говорится в сообщении.

Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями ребенок был спасен и передан для осмотра наряду скорой помощи.