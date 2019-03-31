РИАМО - 31 мар. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В полицию поступило заявление от представителя организации, обслуживающей кабельные линии. Он сообщил, что неизвестные совершили хищение фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста. Материальный ущерб составил более 170 тысяч рублей.

«В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались 35-летний ранее судимый приезжий и 37-летний москвич. Похищенное изъято», - говорится в сообщении.

По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.