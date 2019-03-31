РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Жители Подольска смогут принести корма и поводки для собак в молодежный центр «Ровесник» с 1 по 19 апреля в рамках благотворительной акции «Поможем животным вместе», сообщается на странице rovesnik_podolsk в Instagram.

«В молодежном центре «Ровесник» в Подольске с 1 по 19 апреля пройдет благотворительная акция «Поможем животным вместе», в рамках которой все желающие смогут принести баночный и сухой корм (преимущественно для щенков) любых марок, пеленки и старое постельное белье, поводки от трех метров, ошейники и шлейки для средних и крупных собак», – говорится в сообщении.

Проходить сбор будет по адресу: улица Сосновая, дом 10. Узнать подробности можно по телефону: 8 (926) 475-30-13.