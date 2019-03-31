РИАМО - 31 мар. Посетители столичных офисов «Мои документы» в апреле смогут познакомиться с жизнью участников проекта «Московское долголетие», а также с возможностями портала mos.ru, для жителей запланированы различные выставки, семинары и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гостей столичных центров госуслуг познакомят с жизнью участников проекта «Московское долголетие», а также с возможностями портала mos.ru. Горожане научатся выбирать партнеров для бизнеса, оценят находки времен Великой Отечественной войны и смогут взглянуть на Москву в разные эпохи», – говорится в сообщении.

Так, с 1 по 30 апреля пройдет фотовыставка о жизни участников проекта «Московское долголетие» сразу в нескольких центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, пройдут занятия в творческих кружках, обучение по программам «Серебряный университет», «Компьютерная грамотность», «Иностранный язык».

С 1 по 30 апреля с 08:00 до 20:00 в московских центрах госуслуг будет проходить выставка «Мишка. Кедр. Шишка». Посетители офисов «Мои документы» увидят работы, посвященные теме сибирского кедра и его сохранению в экосистеме страны. В эти же числа в центрах пройдут выставки, посвященные теме детства. Пока родители оформляют документы, маленькие посетители также могут провести время с пользой и изучить экспозиции.

На выставках творческих работ в центрах госуслуг с 1 по 30 апреля можно увидеть картины, фотографии и другие экспонаты, отражающие преображение природы с приходом весны и лета.

Кроме того, здесь в апреле можно будет сделать тематические открытки для друзей и близких – 1 апреля, в Международный день смеха, сотрудники центра госуслуг Москворечье-Сабурово помогут юным посетителям и всем желающим подготовить тематические открытки для друзей и близких.

Регистрация на мероприятия не требуется.