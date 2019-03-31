РИАМО в Люберцах - 31 мар. В Ярославле прошел XV Международный творческий фестиваль-конкурс «Вдохновение Золотого кольца», в котором дзержинский коллектив стал обладателем четырех дипломов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокурга.

«Народный коллектив «Театр танца «Браво» стали обладателями четырех дипломов лауреата 1-й степени в разных возрастных категориях», – говорится в сообщении.

Образцовый коллектив «На Бис» стал лауреатом 2-й степени. Руководитель коллектива Наталья Душкина была награждена дипломом «Лучшего балетмейстера – репетитора».