РИАМО - 31 мар. Погода резко ухудшится в Москве и Подмосковье в понедельник, синоптики пока не рекомендуют автомобилистам менять шины, сообщил РИАМО в воскресенье синоптик центра погоды «Фобос».



«Завтра резкое понижение температуры, резкое похолодание, осадки - короткие ливневые дожди, но вперемешку с мокрым снегом. Температура понизится ночью до 0 - плюс 5 градусов, днем в Москве плюс 4-6 градусов, в Подмосковье плюс 2-7 градусов», - сказал собеседник агентства.



Ухудшение погоды будет непродолжительным. Вторник, среда и четверг будут солнечными, без осадков.



«Ночью слабые заморозки, во вторник днем плюс 5-10 градусов, в среду 6-11 градусов, в четверг плюс 7-12 градусов», - уточнил синоптик.



По его словам, снежный покров в Москве составляет 2 сантиметра, снег будет таять.



«В пятницу возможно ухудшение погоды, осадки в смешанной фазе, может сформироваться неустойчивый временный снежный покров, 1 сантиметр. Ночью в пятницу минус 2 - плюс 3, днем плюс 3-8 градусов. Поэтому пока автомобилистам шины лучше не менять», - заключил собеседник.