РИАМО - 31 мар. Жителей Москвы предупредили о ветре до 17 метров в секунду с 14:00 до конца воскресенья, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации синоптиков Росгидромет, в период с 14:00 с сохранением до конца суток 31 марта в Москве ожидается ветер с порывами 12–17 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», – отмечается в материале.

В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.

В Москве и Подмосковье на воскресенье и понедельник объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра.