РИАМО - 31 мар. Главное управление МЧС РФ по Московской области предупредило жителей региона о сильном ветре в течение 1–3 часов с сохранением до конца воскресенья, сообщается на сайте ведомства.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение 1–3 часов с сохранением до конца суток 31 марта местами в Московской области ожидается ветер с порывами 12–17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют при порывистом ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу; машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

В Москве и Подмосковье на воскресенье и понедельник объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра.