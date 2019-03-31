РИАМО - 31 мар. Затруднений движения автомобилей в районе временно закрытых станций Сокольнической линии Московского метрополитена не наблюдается, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыли в субботу для завершения строительства Большой кольцевой линии метро по 5 апреля. При этом, по словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, работы могут завершить на день раньше.

«В районе закрытых станций Сокольнической линии затруднений движения не наблюдается, а компенсационные маршруты ходят без задержек. Наша дежурная смена в круглосуточном режиме следит за дорожной ситуацией», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 11 экипажей службы «Дорожного патруля» помогают регулировать движение в районе закрытых станций Сокольнической линии метро.

Во время закрытия станций метро курсируют бесплатные автобусы КМ. Они ходят от станции «Комсомольская» до «Черкизовской» и останавливаются у станций «Красносельская», «Сокольники» и «Преображенская площадь».

Станции «красной» линии закрыли для завершения строительства северо-восточного участка Большого кольца метро, часть которого проходит прямо под станцией «Сокольники». Прекращение движение поездов во время проведения таких работ обусловлено строительными нормами и необходимо для обеспечения безопасности перевозок.

На новом участке Большого кольца появятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска новой линии пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках.