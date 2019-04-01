РИАМО – 1 апр. Строительство станции «Рубцовская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнено на 20%, сообщил РИАМО в понедельник руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

«Готовность «Рубцовской» - 20%. Полным ходом ведется бетонирование основных конструкций станции. Из более 23,9 тысячи кубометров выполнено свыше 5,1 тысячи кубометров, то есть 21%. Земляные работы выполнены на 62% - почти из 132,9 тысячи кубометров взято более 89,5 тысяч кубических метров грунта», - сказал Бочкарев.

Он пояснил, что «Рубцовская» входит во второй пусковой этап северо-восточного участка Большой кольцевой линии. Эта станция мелкого заложения на глубине 20 метров сооружается открытым способом.

«Ранее завершилась проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Рубцовская» и «Стромынка». Тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht S-755 «Наталья» стартовал в сторону будущей станции «Стромынка» в третьем квартале 2017 года от камеры съездов, расположенной на территории стадиона «Металлург». Он прошел около 2,4 километра через строящуюся «Рубцовскую», под рекой Яузой и железнодорожными путями Казанского направления», - сказал Бочкарев.

Он также рассказал, что проходка велась на глубине 30 метров. Перед тем, как финишировать в технологическую камеру, щит пересек действующую станцию «Сокольники» Сокольнической линии.

«Для безопасного прохождения этого участка был принят ряд подготовительных мер. В том числе временно закрыто движение на пяти станциях Сокольнической линии от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского», - отметил Бочкарев.