РИАМО – 1 апр. Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена ведется в сложных гидрогеологических условиях, сообщил РИАМО в понедельник гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

По его словам, всего на участке вместе с инженерно-техническим персоналом в круглосуточном режиме задействовано почти 2,5 тысячи человек, из них 239 рабочих на «Рубцовской» и около 500 человек на «Шереметьевской».

«Строительство всех шести станций северо-восточного участка сопряжено со сложной гидрогеологией, неоднократным пересечением железной дороги и существующих транспортных магистралей, а также перекладкой множества инженерных коммуникаций. Такие условия работы вынуждают вносить временные изменения в привычную дорожно-транспортную систему города», - сказал Жуков.

С 30 марта по 5 апреля включительно для пассажиров закрыты пять станций Сокольнической линии от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского».

Ранее руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев отмечал, что участок закрывается для проходки второго перегонного тоннеля от станции «Рубцовская» до станции «Стромынка». Часть участка проходит непосредственно под станицей «Сокольники». На время прохождения тоннелепроходческого комплекса под ней, движение по радиальной линии в целях обеспечения безопасности остановлено.