РИАМО - 31 мар. По словам руководителя комитета по туризму Московской области в ранге министра Натальи Галкиной, художественные промыслы Подмосковья – это национальное достояние России, нужно больше внимания уделять информированию в этой сфере, в том числе для того, чтобы привлекать в туризм молодежь, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Ранее фестиваль народных художественных промыслов в Клину, который проходит здесь до воскресенья, вошел в первую пятерку событийных путешествий на эти выходные. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат».

«Народные художественные промыслы Подмосковья – это национальное достояние России. Наверное, нет другого региона, где их было бы так много: жостовская и федоскинская роспись, игрушки от «Елочки» и сергиево-посадские матрешки, богородская и абрамцево-кудринская резьба, гжель, вербилковский фарфор, павловопосадские платки», – рассказала Галкина, посетившая фестиваль.

Она уточнила, что нужно больше внимания уделять информированию, переосмысливать и переупаковывать народные художественные промыслы, делая их более понятными для молодежи, за которой, несомненно, будущее туризма.

«Сама идея фестиваля народных художественных промыслов в Клину хорошая. Хочется вывести мероприятие на новый уровень, чтобы оно собирало как можно больше гостей со всех уголков России. Туризм прозвучал на федеральном уровне как приоритетное направление, и его, безусловно, нужно развивать», – дополнила Галкина.