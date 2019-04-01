РИАМО – 1 апр. Строительство наклонного тоннеля, который соединит станцию и вестибюль «Шереметьевской» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, планируют завершить в мае 2019 года, сообщил РИАМО в понедельник гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

«Станция «Шереметьевская» входит в третий пусковой этап северо-восточного участка Большой кольцевой линии, на сегодняшний день ее готовность составляет 14%. <…> Основная часть наклонного хода «Шереметьевской» будет готова в мае. Сопряжение и сбойка с натяжной камерой эскалаторного тоннеля запланированы осенью 2019 года», - сказал Жуков.

Он пояснил, что «Шереметьевская» - станция глубокого заложения, сооружается закрытым способом на глубине в 71 метр. В настоящее время ведутся работы по проходке горных выработок для последующего строительства станционных тоннелей и пересадочного узла на «Марьину Рощу» Люблинско-Дмитровской линии. Здесь применяют метод буровзрывных работ (БВР) и ручной способ с помощью отбойных молотков и малой механизации.

«Кроме того, приступили к возведению основных конструкций центрального зала станции. На поверхности продолжается разработка грунта котлована будущего вестибюля станции. Из почти 21,9 тысячи кубических метров выполнено порядка 16,4 тысячи кубометров – то есть 60%. Эскалаторный тоннель готов на 83%. Его протяженность составит около 139 метров, из 185 колец уже выполнено 155», - сказал Жуков.